Kamu işçisi zam teklifi 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?
Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde ilk zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. Türk- İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları teklifi yeterli bulmazken, gözler ikinci toplantıya çevrildi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25'er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor. Peki, "Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?" İşte kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifleri...
Kamu işçisi toplu sözleşme zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kamuda; karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işverende ilk teklif geldi. Teklif İşçi kesimi tarafından kabul görmezken, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, “Bugünkü teklif hayal kırıklığına uğrattı. Bizim bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı. Peki, "Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar oldu, zam oranı ne zaman belli olacak?" İşte detaylar...
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde (TÜHİS) teklif ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetin, kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yaptığını, ancak bunu kabul etmeyeceklerini belirtti.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı henüz belli olmadı. Toplu sözleşme zammının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor
TÜRK- İŞ: “TEKLİFİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”
İlk zam teklifinin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, “Bugünkü teklif hayal kırıklığına uğrattı. Bizim bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki şu anda size açıklamam gerekirse birinci yılın birinci altı ay teklifleri yüzde 16, ikinci altı ay birinci yılın ikinci altı ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci altı ayında yüzde 7 ve ikinci altı ayında yüzde 5” ifadelerini kullandı.
Çarşamba günü de sendikalar olarak Ankara'da 3-4 bin kişi ile Maliye Bakanlığına gidileceğini söyleyen Atalay, "Sözleşme görüşmelerinde bu miktarın yeterli olmadığını anlatacağız. Haziran 25’inde ya da sonunda grev kararı alınmalı. Ortalama 15 senelik bir işçi, teknik eleman, aldıkları ücret ortada, asgari ücretin bir tık üstünde. 40 sene sonra ilk defa devlet işe alırken, devlet yüzde 20 fire veriyor. Kamu, özel sektörün artık gerisinde kaldı. Bu maaş ile işçiler anca kirayı öder, gıdaya bir şey kalmaz" diye konuştu.
Türk-İş ve Hak-İş, ortak zam taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuştu. Görüşmeler kapsamında işçi ve işveren tarafı, daha önce 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs’ta bir araya gelmiş ancak bu toplantılarda TÜHİS tarafından herhangi bir teklif sunulmamıştı.
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya ilişkin ilk açıklamasında "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz" dedi.
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti.
Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istenmişti.
İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.
Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.
HAK-İŞ'TEN ZAM DEĞERLENDİRMESİ
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise, “Aslında en önemli kalemlerden bir tanesi taban ücret bizim için çok önemli. Biz orada bin 800 lira bir taban ücret istemiştik. Ancak onun ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir” dedi.