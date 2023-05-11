EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti; Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin TL’ye çıkartıyoruz. Yüzde 4 ile yüzde 6 prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.