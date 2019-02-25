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Haberler > GÜNDEM Kamyonetin çarptığı Ahmet hayatını kaybetti!

Kayseri'de, daha 10 yaşında olan Ahmet Türkmen, babaannesinin evinden çıkıp evine gitmek için otobüse binmek amacıyla yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu mümkün olmadı. Kamyonetin çarpması sonucu metrelerce savrulan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

DHA