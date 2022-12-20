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Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN ANNE | Çocuklarını zehirlemeye çalıştı! İstanbul'da 2 çocuğuyla 4. katın balkonundan atladı! - Son dakika haberler
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Çocuklarını zehirlemeye çalıştı! 2 çocuğuyla 4. katın balkonundan atladı!

İstanbul'da, kan donduran bir olay yaşandı. 4 çocuk annesi 29 yaşındaki Ayşegül M., 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayşegül M.'nin, 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştığı öğrenildi

KAN DONDURAN ANNE | Çocuklarını zehirlemeye çalıştı! İstanbul'da 2 çocuğuyla 4. katın balkonundan atladı! - Son dakika haberler
Çocuklarını zehirlemeye çalıştı! 2 çocuğuyla 4. katın balkonundan atladı!
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DHA

İstanbul Sultanbeyli'de, 29 yaşındaki Ayşegül M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu.

ÇOCUKLARI ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde, Aydoğan M. işteyken, eşi Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı.

ANNE VE 2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Durumu haber alan Ayşegül M.'nin eşi Aydoğan M. hastaneye koştu. Ayşegül M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

"İNŞALLAH BİR ŞEY OLMAZ"

Mahalle sakini Nuh Özdemir, "Eşim söyledi, 'Arkadaşının hanımı atlamış.' diye. Eşini de çocuklarını da tanıyoruz. İyi insanlar, zor durumda kaldıklarını düşünmüyorum. Eşi çok iyi bir insan. İlla ki bir şey olmuştur ama kendileriyle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. 2 çocuğuyla atlamış kendisi. Çocukları iyi diyorlar ama biz de haber bekliyoruz. İnşallah bir şey olmaz sağ salim evlerine dönerler." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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