Çocuklarını zehirlemeye çalıştı! 2 çocuğuyla 4. katın balkonundan atladı!

"İNŞALLAH BİR ŞEY OLMAZ"

Mahalle sakini Nuh Özdemir, "Eşim söyledi, 'Arkadaşının hanımı atlamış.' diye. Eşini de çocuklarını da tanıyoruz. İyi insanlar, zor durumda kaldıklarını düşünmüyorum. Eşi çok iyi bir insan. İlla ki bir şey olmuştur ama kendileriyle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. 2 çocuğuyla atlamış kendisi. Çocukları iyi diyorlar ama biz de haber bekliyoruz. İnşallah bir şey olmaz sağ salim evlerine dönerler." dedi.