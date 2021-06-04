Dövdüler! Dereye attılar! Karar çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Bahçelievler’de Suriye uyruklu Muhammed Selmo’yu otomobil alma bahanesiyle feci şekilde dövüp, gasp eden, sonrasında da dere yatağına atan sanıklar hakkında mahkeme heyeti karar verdi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Muhammed Selmo, tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir, Serkan Koç ile avukatları katıldı. Firarı sanık Yakup Eren’in avukatı da salonda hazır bulundu.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İHA'da yer alan habere göre ilk celse şikayetinden vazgeçen müşteki Muhammed Selmo, mahkemeye sanıkların ondan para aldığına dair beyanını geri alarak iftira attığını içeren dilekçe sundu.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ İSTEDİ

Avukat savunmalarının ardından son sözleri sorulan Sanık Serkan Koç, “Biz daha askerliğimizi yapmadık. Üzerimize atılan suç çok ağır. Tahliyemi istiyorum” dedi. Sanık Ahmet Kürşat Çakır, “İlk ifadelerimi tekrar ederim” diyerek tahliyesini istedi. Sanık Görkem Bedir ise, “Dosyada gasp deniyor ama biz gasp yapmadık. Geleceğimle oynanmasını istemiyorum. Tahliyemi istiyorum” beyanlarında bulundu.

HER SANIK İÇİN 16.5 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir, Serkan Koç hakkında ayrı ayrı olarak ‘mala zarar verme’ suçundan düşme verirken, her ne kadar ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunda dava açılmış olsa da suçun işleniş şekli bakımında suçu ‘yaralama’ olarak değiştirdi.

FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, ‘silahla yaralama’ suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün, ‘cebir kullanarak silahla birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 5 yıl, ‘nitelikli yağma’ suçundan 9 yıl 2 ay toplamda her sanık için 16 yıl 6 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı. Firari sanık Yakup Eren hakkında ise dosyasını diğer 3 sanığın dosyasından ayırarak, başka bir davada görülmesine karar verdi.