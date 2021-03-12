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HaberlerGündem3. SayfaCANİ KOCA| Son dakika: Karısını 4. kattan attı! Mucize kurtuluş
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Eşiyle tartıştı! 5'inci kattan atlarken 4'üncü katta komşuları tuttu!

İzmir'in Konak ilçesinde, kocasıyla tartıştıktan sonra 5. kattan aşağıya atlayan kadını, kocası ve tartışma seslerini duyarak balkona çıkan 4. kattaki komşuları son anda yakaladı. Yavaşça 4. katın balkonuna indirilerek içeri alınan kadın hastaneye kaldırıldı

CANİ KOCA| Son dakika: Karısını 4. kattan attı! Mucize kurtuluş
Eşiyle tartıştı! 5'inci kattan atlarken 4'üncü katta komşuları tuttu!
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İHA

İzmir'de, dün akşam saat 22.15 sıralarında Konak ilçesinde, iddiaya göre, Ali U. (38) ve Özgül U. (30) çifti evde alkol aldı. Bir süre sonra çiftin arasında tartışma çıktı. Çiftin tartışması balkonda devam ederken, Özgül U., bir anda kendisini balkondan aşağıya bıraktı. Bu esnada yanında bulunan kocası ve seslerden dolayı balkonda olan komşuları atlayan kadını son anda yakalarken, genç kadın komşuları tarafından yavaşça 4. katın balkonuna çekilerek içeri alındı.

MAHALLELİDEN KOCAYA SERT TEPKİ

İHA'da yer alan habere göre mahalleli tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis, binaya girerek araştırma yaparken, sağlık ekipleri de içeri girerek Özgül U.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre sonra Ali U., ekipler tarafından binadan çıkarılarak polis aracına götürülürken, mahalleli Ali U.'ya sert tepki gösterdi. Araya giren polisler tarafından olay kısa sürede yatıştırılırken, zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri daire içerisinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra genç kadını sedye ile bina içerisinden çıkararak ambulansa aldı. Çevredeki en yakın hastaneye kaldırılan Özgül U., tedaviye alındı.

"4. KATTAKİLER ALLAH'TAN AŞAĞI ÇEKEBİLDİ"

Yaşanan dehşet olayına şahit olan mahalle sakinlerinden Volkan Özalkan (56),"Kızı elinden tutuyordu. Kız da o esnada bağırıyordu. 4. kattakiler Allah’tan onu aşağıya çekebildiler. Daha sonra bende 112’yi aradım. Ali U., beni de ölümle tehdit etti. Sonra polisler adlı götürdü, kadının da akıbetini bekliyoruz” dedi.

"KENDİSİNİN BALKONDAN ATLADIĞINI SÖYLEDİ"

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının ilk ifadesinde, kendisinin balkondan atladığını söylediği ileri sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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