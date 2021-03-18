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HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Hırsız dehşeti! Ev sahibini bıçakladı!
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Hırsız dehşeti! Ev sahibini bıçakladı!

İzmir’in Konak ilçesinde girdikleri evin sahibi tarafından fark edilen iki hırsız ile ev sahibi ve oğlu arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede ev sahibi bıçaklanırken, şüphelilerden biri kaçtı diğeri yakalandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Hırsız dehşeti! Ev sahibini bıçakladı!
Hırsız dehşeti! Ev sahibini bıçakladı!
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İHA

İzmir'in Konak ilçesinde dün gece saatlerinde, Göztepe Mahallesi 107 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında akılalmaz bir olay meydana geldi.

HIRSIZLARLA ARBEDE YAŞANDI

2 şüpheli, hırsızlık yapmak için girdikleri evin odalarını tek tek gezmeye başladı. Bu esnada hırsızları fark eden ev sahibi Muhammet A. (45) ve oğlu ile hırsızlar arasında arbede çıktı.

EV SAHİBİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere göre, arbede esnasında Muhammet A. (45),şüpheli Diyar K., tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Diğer hırsız ise hızla kaçtı.

YARALI EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ev halkı tarafından durum, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Ev sahipleri tarafından yakalanan Diyar K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Muhammet A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇAN DİĞER HIRSIZ ARANIYOR

Yaralı ev sahibinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Diyar K., polis ekiplerince karakola götürülürken, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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