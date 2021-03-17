Hastaneden kaçan ağabey kan dondurdu! 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da lise 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur B. (15),ağabeyi Soner B. (25) tarafından bıçakla boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Korkunç olay, dün saat 18.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen aile bireyleri, evde bulunan Yağmur B.'nin kapıyı açmaması ve kapının da kilitli olması üzerine endişelenerek polise haber verdi.

BOĞAZINI KESİP, DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

İhbar üzerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren polis, lise öğrencisi Yağmur B.'yi bıçakla boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrolde talihsiz kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, yaptığı araştırmada Yağmur B.'nin şizofreni tedavisi için dün Konya Şehir Hastanesi'ne yatırılan ve hastaneden kaçan ağabeyi Soner B. tarafından öldürüldüğünü belirledi.

Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.