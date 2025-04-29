Kanada'da kritik seçim sona erdi: Trump'a karşı Liberaller kazandı

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından artan tehditlerin gölgesinde kritik bir seçime girdi. Genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti birinci, Muhafazakar Parti ikinci sırada yer alıyor.

Yaklaşık 10 sene Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Justin Trudeau'nun artan memnuniyetsizlik sonucu istifa etmesi üzerine Liberal Parti de liderlik yarışını kazanan isim Mark Carney, girdiği ilk seçimde zafer elde etti.

CARNEY: TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM

Seçim zaferinin ardından konuşan Mark Carney, parlamentodaki tüm partilerle yapıcı bir şekilde çalışmayı beklediğini söyledi. Destekçilerine seslenen Carney, "Başkan Trump bizi parçalamaya çalışıyor ki Amerika bize sahip olabilsin, bu asla olmayacak" ifadelerini kullandı. İki egemen ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik ilişkilerini görüşmek için Trump ile bir araya geleceğini söyledi.

LİBERAL PARTİ'NİN DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ

Eski Merkez Bankası Başkanı ve siyasi tecrübesi bulunmayan Mark Carney için ABD Başkanı Donald Trump'a karşı mücadeleye hazırlanırken, Liberal Parti'nin dördüncü döneminde tarihi bir zafer kazandı.

Ülkede oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kanada resmi yayın kuruluşu CBC tarafından paylaşılan, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti yüzde 48,1 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Pierre Poilievre'in liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 42 oyla ikinci, Quebec Bloku Partisi de yüzde 7 oyla üçüncü sırada yer alıyor.

REKLAM Liberal Parti'nin parlamentoda tek başına hükümet kuracak kadar koltuk kazanıp kazanmadığı henüz netleşmedi. TRUMP'IN TEHDİTLERİ SEÇİMİ KRİTİK HALE GETİRDİ ABD Başkanı Trump'ın, 20 Ocak'ta göreve gelmeden önce bile "Kanada ABD'nin 51. eyaleti olmalı" sözleri tepki çekmişti. Trump, göreve geldikten sonra da bu söylemini yineledi ve ithal otomobil ve kamyonlara tarife uygulama kararı verdi. Trump'ın bu kararının ardından konuşan Carney ise ABD ile eski ilişkilerin sona erdiğini açıklamıştı. Seçim sabahı sabahı Trump, sosyal medyada Kanadalılara "iyi şanslar" dileyerek ülkeyi ABD'nin 51. eyaleti yapma tehdidini yineledi. Trump'ın Kanada'ya yönelik tehditleri de bu seçimin daha da önemli hale gelmesine sebep oldu, birçok Kanadalı hayatının en kritik seçimine girdiğini söyledi. CARNEY KİMDİR? 59 yaşındaki Carney, 1988'de Harvard Üniversitesi'nden ekonomi alanında lisans derecesi ve Oxford Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecesi aldı. Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşlığı bulunan Carney'in bugüne kadar siyasette hiçbir deneyimi olmadı. İNGİLİZ MERKEZ BANKASI'NI YÖNETEN İLK İNGİLTERE VATANDAŞI OLMAYAN KİŞİ 2008'den 2013'e kadar Kanada Merkez Bankası'nı ve 2013'ten 2020'ye kadar İngiltere Merkez Bankası'nı yönetti. Kanada'nın 2008 mali krizinin en kötü etkilerini yönetmesine yardımcı olduktan sonra, 1694'te kurulduğundan beri İngiltere Merkez Bankası'nı yöneten ilk İngiliz olmayan kişi olarak göreve geldi.