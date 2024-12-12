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        Haberler Ekonomi Enerji Kanada'dan ABD'ye enerji tehdidi - Enerji Haberleri

        Kanada'dan ABD'ye enerji tehdidi

        Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, Kanada ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı hayata geçirmesi halinde ABD'ye enerji ihracatını kesme tehdidinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:50
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        Kanada'dan ABD'ye enerji tehdidi
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        Ulusal basındaki haberlere göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau liderliğinde Ontario Başbakanı Ford ve diğer eyalet başbakanları bir araya gelerek, Kanada'dan ABD'ye ihraç edilen ürünlere uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi tehdidine karşı bir plan hazırlandı.

        Ford, 90 dakika süren toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanada ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulama planını hayata geçirmesi halinde ABD'ye enerji ihracatını kesme tehdidinde bulundu.

        Bu işin nereye kadar gideceğine bağlı olarak sonuna kadar gideceklerini vurgulayan Ford, "Enerjilerini kesmeye, Michigan'a, New York eyaletine ve Wisconsin'e kadar gideceğiz. Bunun olmasını istemiyorum ama benim bir numaralı görevim Ontario'yu, Ontario halkını ve Kanadalıları bir bütün olarak korumak, çünkü biz en büyük eyaletiz." dedi.

        Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ise "ABD'nin haksız gümrük vergilerine karşı güçlü bir Kanada tepkisi" sözü vererek, Kanada'nın metaller ve kritik mineraller alanında misilleme yapacağını belirtti.

        Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc da bir sınır planının "genel hatlarının" görüşüldüğünü ve ayrıntıların önümüzdeki günlerde ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve Kanadalılarla paylaşılacağını kaydetti.

        Trump, ABD sınırlarından uyuşturucu ve göçmen akışını durdurmamaları halinde Kanada ve Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

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