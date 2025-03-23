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        Kanada, erken seçime gidiyor

        Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 20:54 Güncelleme: 23.03.2025 - 20:54
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        Kanada, erken seçime gidiyor
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        Kanada'nın yeni Başbakanı Carney, Kanada'nın ABD Başkanı Donald Trump ile siyasi polemik yaşadığı bir dönemde, ülkesini erken seçime götürecek bir adım attı.

        Liberal Parti lideri Carney, parlamentoyu feshetmek için genel vali ile görüşmesinin ardından Ottawa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan (Donald) Trump'ın haksız ticaret eylemleri ve egemenliğimize yönelik tehditleri nedeniyle hayatımızın en önemli kriziyle karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.

        "Kanadalılardan Başkan Trump'la başa çıkmak ve herkes için işe yarayan yeni bir Kanada ekonomisi inşa etmek için güçlü ve olumlu bir yetki istiyorum." diyen Carney, ülkede bir değişime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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        Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

        İstifa eden eski Başbakan Justin Trudeau'nun yerine gelen Liberal Parti Lideri Carney'in kararı, koltuk değişiminden yaklaşık iki hafta sonra geldi.

        ABD İLE KANADA ARASINDAKİ GERİLİM

        ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

        Kanada'yı 51. eyalet yapma isteğini defalarca yineleyen Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

        Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

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        Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." demişti.

        Beyaz Saray, 12 Mart'ta Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda bu ülkeyi uyarmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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