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Kanadalı bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdüğünü kabul etti

Kanada'nın Toronto kentinde bahçıvanlık yapan Bruce McArthur, 2010-17 arasında kaybolan biri Türk, sekiz erkeği öldürdüğünü itiraf etti. Kurbanların hepsinin kentteki Gay Village ile (Eşcinsel Köyü) bağlantlı olduğu açıklandı. McArthur'un Türk kurbanı Selim Esen'in ise 2013'te Kanada'ya yerleştiği ve 2017'de ortadan kaybolduğu kaydedildi.

Giriş: 30.01.2019 - 10:12 | Güncelleme:  
- Reuters
Bruce McArthur geçen Ocak ayında tutuklanmıştı

Kanada'nın Toronto kentinde bahçıvanlık yapan Bruce McArthur, 2010-17 arasında kaybolan biri Türk, sekiz erkeği öldürdüğünü itiraf etti.

67 yaşındaki McArthur, geçen Ocak'ta tutuklanmış ve iki cinayetle suçlanmıştı. Polis daha sonra McArthur'u altı cinayetle daha suçladı.

McArthur'un kurbanlarının çoğu Toronto'nun Gay Village (Eşcinsel Köy) semtiyle bağlantılı.

McArthur'un kurbanlarının kalıntıları, yine Toronto'da Leaside semtindeki bir evde bulundu.

McArthur'a yöneltilen birinci derece cinayet suçlamasının her biri, otomatik ömür boyu hapisle cezalandırılıyor. Bu da 91 yaşına kadar şartlı tahliye talebinde bulunamayacağı anlamına geliyor.

Bruce McArthur'un ceza duruşması 4 Şubat'ta başlayacak ve duruşmada kurbanlarının dostları ve akrabaları, kayıplarının yaşamlarını nasıl etkilediğine dair ifadeler verecek.

- BBC
Sol üstten saat yönüne doğru kurbanlar: Selim Esen, Andrew Kinsman, Majeed Kayhan, Dean Lisowick, Kirushna Kumar Kanagaratnam, Abdulbasir Faizi, Skandaraj Navaratnam, Soroush Mahmudi

Yargıç ayrıca, McArthur'un ömür boyu hapis cezalarını peş peşe mi yoksa hepsini aynı anda mı çekeceğine karar verecek.

McArthur'un suçları ne?

Savcı Michael Cantlon, McArthur'un kurbanlarını "pozlara sokup" fotoğraflarını çektiğini ve kurbanlarına ait mücevher ve bir defter gibi eşyaları hatıra olarak sakladığını söyledi.

Tüm suçların "cinsel doğası" olduğunu belirten savcı, McArthur'un cinayetler sırasında kurbanlırını bağladığına dair kanıtlar da olduğunu anlattı.

Kurbanların kalıntılarının çoğunun, McArthur'un bahçıvan olarak çalıştığı 53 Mallory Crescent adresindeki saksılara gömüldüğü belirtilirken, diğer kurbanların da yakındaki bir vadiye gömüldüğü kaydedildi.

Polis, McArthur'un yatak odasında yaptıkları aramada içinde koli bantı, ameliyat eldiveni, ip, plastik kelepçe, esnek halat ve şırıngaların yer aldığı bir çanta bulunduğunu açıkladı.

Polise göre kurbanların bazıları cinsel saldırı sırasında ya da "yasadışı şekilde alıkonuldukları" sırada öldürüldüklerini belirtti.

Polis yetkilileri, tutuklamanın ardından serbest bahçıvanlık yapan McArthur ile bağlantılı çok sayıda mülkü aradı ve onlarca yıl öncesinden kalan faili meçhul cinayetleri yeniden ele aldı.

- Getty Images
McArthur'un tutuklanmasını yıldömünde, kurbanların kalıntılarının bulunduğu evin önünde gayda çalındı.

Biri Türk, sekiz kurban tespit edildi

Şu ana dek tespit edilebilen sekiz kurbanın hepsi Eşcinsel Köyü ile bağlantılı ve birçoğu Güney Asya ya da Ortadoğulu göçmenler.

Toronto'daki LBGT topluluğu, kayıp erkekler konusundaki endişelerini yeterince ciddiye almadıkları için Toronto polisini eleştirdi.

McArthur'un kimliği belirlenen ilk iki kurbanı her ikisi de 2017'de kaybolan 49 yaşındaki Andrew Kinsman ve 2013'te Kanada'ya yerleştiği belirtilen Türk kurban Selim Esen.

Esen'in erkek kardeşi Ferhat Çınar, Selim Esen için geçen Ekim'de yapılan cenaze töreninde kardeşinin bir eşcinsel olarak Türkiye'de yaşamaktan memnun olmadığını anlatmıştı.

Çınar İstanbul'da doğan ve Ankara'da büyüyen kardeşinin ailesine destek olmak için çalıştığı sırada üniversiteyi bitirdiğini anlatmıştı. Avusturalya'da birkaç yıl yaşayan Esen'in 2013'te erkek arkadaşıyla evlenmek için Kanada'ya taşındığı, ancak evliliğin ardından ilişkinin uzun sürmediği belirtilmişti.

Daha sonra polisin tespit ettiği diğer kurbanlar ise şöyle;

  • 2010'da kaybolan 40yaşındaki Skandaraj Navaratnam
  • 2015'te kaybolan 50 yaşındaki Soroush Mahmudi
  • Nisan 2016'da öldürüldüğüne inanılan 47 yaşındaki Dean Lisowick
  • 2010'da kaybolan 42 yaşındaki Abdülbasir Faizi
  • 2012'te kaybolan 58 yaşındaki Majeed Kayhan
  • Ocak 2016'da öldürüldüğüne inanılan 37 yaşındaki Kumar Kanagaratnam

BBC TÜRKÇE

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