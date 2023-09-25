Kandil simidi nasıl yapılır? İşte ağızda dağılan kandil simidi tarifi!

Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, 26 Eylül tarihinde idrak edilecek. Bu özel günde sevdiklerine günün geleneksel lezzeti kandil simidi sunmak isteyen kişiler arama motorlarında "Kandil simidi nasıl yapılır?" sorusunun yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

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KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Hazırlanışı

Bir kabın içine yumurtaları, yoğurdu, eritip ılıttığımız yağı, sirkeyi, şekeri, sıvı yağı, tuzu iyice çırpalım. Hazırladığımız karışımın içerisine kabartma tozunu, mahlepi ve azar azar unu ekleyip ele yapışmayan bir kıvam elde edelim.

Hamurdan küçük yumurta iriliğinde parçalar alıp yuvarlayarak simit şekli verelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek susam veya çörekotu serpip önceden ısıtılmış 190 ° ısılı fırında simitlerin altı ve üstü pembeleşene kadar pişirelim ve hemen fırından çıkaralım.