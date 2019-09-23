Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Ege Denizi açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 23 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ 23 EYLÜL SON DEPREMLER - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.23 07:17:19 39.6790 25.6025 12.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.23 05:09:11 39.5202 25.9073 5.5 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.23 05:06:20 38.7955 43.4888 8.5 -.- 2.6 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel 2019.09.23 04:35:03 38.1107 32.4490 3.8 -.- 2.2 -.- BAGRIKURT-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.09.23 03:53:54 39.5977 26.4345 12.2 -.- 1.7 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.09.23 03:19:12 38.5193 26.8578 4.5 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.23 02:56:21 40.8573 28.2368 9.8 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.23 02:19:27 36.9882 27.8112 15.7 -.- 3.0 2.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.23 02:06:24 38.1497 27.5028 10.5 -.- 3.0 2.8 YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) REVIZE01 2019.09.23 01:25:17 36.9677 27.8587 5.0 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.23 00:43:48 38.7342 26.5747 4.6 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.23 00:43:09 38.8867 26.6837 18.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.23 00:17:38 38.1210 26.8137 11.8 -.- 3.0 2.9 KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel 2019.09.23 00:05:36 40.4600 26.8145 10.9 -.- 1.5 -.- DEMIRTEPE-GELIBOLU (CANAKKALE) İlksel 2019.09.22 22:36:06 39.4613 39.0290 5.0 -.- 2.7 -.- KEMERYAKA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2019.09.22 22:02:13 37.8260 27.3790 4.9 -.- 1.6 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel 2019.09.22 21:44:42 38.6182 42.9235 5.3 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel 2019.09.22 18:30:45 40.8395 28.2103 9.6 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.22 17:16:55 37.5625 26.8912 18.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.22 16:47:48 39.5408 26.0070 13.9 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.22 16:31:46 40.6332 29.0422 8.5 -.- 1.2 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.09.22 16:19:14 40.6202 28.4100 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.22 15:13:21 41.5918 25.3435 6.3 -.- 3.6 3.6 BULGARISTAN İlksel