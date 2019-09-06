Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Ege Denizi, Midilli Adası açıklarında 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 6 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER (6 EYLÜL 2019) - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.06 08:02:03 39.0012 26.0813 9.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.06 06:21:12 38.7622 38.1552 8.2 -.- 2.2 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.09.06 05:23:48 34.9857 24.5708 5.8 -.- 2.8 2.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.06 04:07:19 35.1000 28.0025 12.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.06 03:27:27 36.4405 28.6325 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.05 23:42:01 37.2253 31.3928 10.5 -.- 2.4 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel 2019.09.05 22:34:01 37.4607 30.0990 104.3 -.- 2.6 -.- ELMACIK-KEMER (BURDUR) İlksel 2019.09.05 21:31:22 37.8378 29.6697 7.7 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.05 20:32:48 40.1547 24.8933 10.9 -.- 3.0 2.8 EGE DENIZI İlksel 2019.09.05 18:22:12 40.9620 31.2932 28.2 -.- 2.2 -.- KOCAOGLU-YIGILCA (DUZCE) İlksel 2019.09.05 17:47:44 38.3218 41.0863 16.3 -.- 1.9 -.- YAKITKOY-KULP (DIYARBAKIR) İlksel 2019.09.05 17:36:48 35.6638 29.5077 8.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.05 15:47:12 38.4602 31.2427 5.3 -.- 1.7 -.- DERECINE-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.09.05 14:46:05 37.9037 26.9483 3.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.05 14:11:34 37.1477 34.6345 7.6 -.- 1.8 -.- KORMENLIK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel 2019.09.05 13:39:31 37.6258 26.8130 11.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.05 12:57:09 36.1615 33.1152 11.3 -.- 1.6 -.- TEKELI-BOZYAZI (MERSIN) İlksel 2019.09.05 12:42:08 39.1430 27.8950 10.0 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel