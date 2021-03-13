Sürüyü korumak için ayıyı kovaladılar... O anlar kamerada!

İHA

Sivas’ın Eğribucak köyünde yaşayan İzzet Şahin, merada hayvanlarını otlattığı sırada ilginç bir olay yaşadı.

İHA'nın haberine göre Şahin’in hayvan sürüsünü otlattığı esnada ‘Zalo’ ve ‘Yumak’ isimli 2 kangal köpeği, ayıyı fark etti.

Ayıya karşı harekete geçen kangal köpekleri ayıyı kovalayarak, sürüden uzaklaştırdı.

ÇALININ İÇERİSİNDEN ÇIKARDILAR

Çoban İzzet Şahin’de bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Şahin, kangal köpeklerinin ayıyı çalının içinde fark ettiklerini belirterek “Hayvancılıkla uğraşıyorum, kendi hayvanlarımın çobanlığını yapıyorum. Ben geçen gün ayıyla karşılaştım hatta videosunu da çektim. Kangallar kovaladı. Kangallarım çalının içerisinden ayıyı çıkardı. Oradan kovaladılar. Korkmadılar ama fazlada yaklaşamadılar, ayı cüsseli malum. Zalo çalının içerisinden ayıyı çıkardı, Yumak ise kovaladı. Geçmişte ayıdan pençe yemişlerdi, o yüzden ayı geri dönünce kaçtılar. Sonrada ayının peşine düştüler. Sürüden uzaklaştırdılar” dedi.