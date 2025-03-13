Kanguru yavruları annelerinin kesesinden ayrılmak için gün sayıyor

Yakut, yavruların hızla büyüdüğünü dile getirerek, "Yavrular, üç aydan sonra dışarıyla daha çok irtibat haline geçiyor ve 6 ila 8 aylıktan sonra tamamen keseden ayrılıyor. Anneden bağımsız şekilde hayatlarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.