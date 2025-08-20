Kanlı kavga! Kayınpeder damadı öldürdü!

Burdur'da olay, Bucak ilçesinde saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top (34) ile kayınpederi A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

DAMADINI GÖĞSÜNDEN VURDU DHA'daki habere göre büyüyen tartışma sırasında A.Ş., tabancayla Deniz Top'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Deniz Top, kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deniz Top, ambulansa alındı. Deniz Top’un, hastaneye götürülürken yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı.