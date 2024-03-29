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        Haberler Sağlık Kanser hastaları birlikte iftar yaptı

        Kanser hastaları birlikte iftar yaptı

        Lösemi ve kanser hastalarına yardımlarını ulaştıran LÖSEV, Ramazan Ayı'nda bağışçılarının destekleriyle bir taraftan hastalarının iftar sofralarına sıcak yemekler ulaştırırken diğer taraftan düzenlediği büyük iftar buluşmalarıyla, yüzlerce kanser hastasını aynı masa etrafında bir araya getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:48
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        Kanser hastaları birlikte iftar yaptı
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        LÖSEV’in İstanbul’da düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde, lösemi-kanser hastası çocuklar ve aileleriyle birlikte yetişkin kanser hastaları ve iyileşmiş gençler bir araya geldi.

        LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, "LÖSEV olarak hastane iftarları ve vakfımıza kayıtlı hastalarımıza yaptığımız ev ziyaretlerinde de ailelerimizle iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Ailelerimiz bu sayede birlik ve dayanışmanın verdiği mutluluğu yaşıyorlar. Hayata geçirdiğimiz moral etkinlikleri ile ailelerimize maddi yardımların yanı sıra manevi olarak da onları desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

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        Yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca yapılan fitre, fidye bağışlarıyla kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok gıda desteğinin ailelerin evlerine kadar gönderildiği belirtildi. Zekât bağışlarıyla da sosyal hizmet uzmanlarınca yoksunluğu tespit edilmiş lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve annelerinin banka hesaplarına 12 ay boyunca nakit yardım olarak iletildiği kaydedildi.

        Bu desteklerin yanı sıra LÖSEV’in LÖSANTE Hastanesinde de lösemi ve kanser hastası çocuklara tamamen ücretsiz tedavi sunulduğu, Ramazan Bayramı bağışlarıyla yoğun bakımdan kan ve trombositlerine, yurtdışı ilaçlarından o ilaçları koyacakları buzdolaplarına kadar lösemili çocukların ve ailelerinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

        İftar etklinliğinde Sanatçı Gökhan Kırdar ve Elif Kaya sahne aldı. ⁠Çocuk Korosu ve Gönüllü Koro birlikte sahne alarak, kanser hastalarına ve ailelerine keyifli anlar yaşattılar.

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