Queen’s Belfast Üniversitesinden araştırmacılar, kahve içmenin, karaciğer kanseri riskini yarı yarıya azaltabileceğini iddia etti.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, 471 bin 779 kişiyi inceledi. Araştırmacılar, en sık görülen karaciğer kanseri türüne yakalanma riskinin kahve içenlerde içmeyenlere göre daha düşük olduğunu belirtti.

7 buçuk yıl boyunca İngiltere ve Kuzey İrlanda'da yapılan çalışmaya göre; kahve içme alışkanlığı olan insanların, alışkanlıklarını devam ettirmeleri için iyi bir neden keşfedildiği açıklandı. Uzmanlar, bunun nedeninin, kahvede kansere karşı koruma sağlayabilecek antioksidanlar ve kafein olduğunu dile getirdi.

Ancak uzmanlar, kahve içmenin, sigarayı ve alkolü kesmek veya kilo vermek kadar karaciğer kanserine karşı koruyucu olmadığını belirtti.