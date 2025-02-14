Kanserli çocuk sayısı her geçen yıl artıyor

Çocukluk çağı kanserleri konusunda farkındalığı artırmak için '15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanseri Günü' olarak belirlendi. Çocukluk çağı kanserlerinin çocukların en nadir hastalıklarından biri olduğunu ancak hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Dr. Bengü Demirağ, böyle günlerde farkındalığı arttırmak adına halkı bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

Çocukluk çağı kanserleri ile ilgili hastanelerdeki yoğunluğun giderek arttığını belirten Dr. Bengü Demirağ, "20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıl öncesine göre hasta sayımız her geçen yıl artıyor. Türkiye genelinde istatistiklere baktığımız zaman 0-14 yaş arasında, ülke genelinde yıllık 3 bin hasta var. Dünyada da yıllar içinde 250 binden 300'e çıkan hasta sayısı var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rakamlara bakıldığında, bu hastalık erişkinleri ne kadar etkiliyorsa çocukları da o kadar etkiliyor. Kanser sebepleri farklı olsa da çocuklar da bundan etkileniyor" ifadelerini kullandı.

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"TEDAVİDE ÜÇLÜ SAC AYAĞININ ROLÜ"

Çocukluk çağı kanserleri içerisinde en sık kan kanserine yani lösemiye rastladıklarını ifade eden Uzm. Dr. Demirağ, daha sonra ise beyin ve omurilik tümörlerine bağlı olarak kanser vakalarına rastladıklarını kaydetti.

Lenfoma yani lenf bezi kanserlerine de sık rastladıklarını anlatan Demirağ, "Bunun dışında 'Nöroblastom' adını verdiğimiz sinir kökenli tümörler, böbrek, karaciğer, kemik veya göz tümörleri olmak üzere her bölgenin tümörleri de çocuklarda sıklıkla görülebiliyor. Kanserin tedavisi bir ekip işi. Doktorlar sacayağının bir parçası. Hemşirelerimiz de bu konuda oldukça tecrübeli. Ailelerimiz ile de tanı sırasında kapsamlı bir görüşme yapıyoruz. Çocuğun alacağı tedavinin detayları, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi aşamaları anlatılıyor. Tek başına kemoterapi ile baş edemediğimiz tümörlerde cerrahiden veya radyoterapiden yardım alıyoruz. Bu sacayağında üçlü bir iş birliği yapıyoruz. Ailenin bütün detayları bilmesi gerekiyor. Beslenme ve hijyen koşulları da çok önemli. Hastalıkları ile mücadele eden çocuklarımızın ilave bir sıkıntı yaşamaması gerekir. Enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıkları ne kadar azaltabilirsek, beslenmesine ne kadar önem verirsek yan etkilerimiz o kadar azalıyor ve tedavinin başarısı o kadar yüksek oluyor" dedi.