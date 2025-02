Kanserli çocuk sayısı her geçen yıl artıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

Kanserli çocuk sayısı her geçen yıl artıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

Kanserli çocuk sayısı her geçen yıl artıyor İzmir'deki Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Dr. Bengü Demirağ, '15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanseri Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada çocukluk çağı kanser vakalarının her geçen yıl arttığını belirtip, "Klinik olarak 4 saatlik bebeğe kanser tanısı koyduk. 4 saatlik bir bebek kanser olmak için ne yapmıştır? Hiçbir şey. Daha anne karnında bile bu tümörlerin ortaya çıkabilme ve büyüyebilme olasılığı var. Şu an kliniğimizde yatan en küçük hasta 40 günlük" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.02.2025 - 14:51 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:51 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL