Kanunsuz Topraklar dizisinin bu akşam yayın akışında yer almaması nedeniyle araştırılıyor. Peki, Kanunsuz Topraklar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

KANUNSUZ TOPRAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'i buluşturan dönem dizisi Kanunsuz Topraklar, yeni bölümleri dikkat çekiyor. Dizinin yönetmen değişikliği sebebi ile 10 Kasım günü yayımlanması beklenen bölümün paylaşılmayacağı öğrenildi, yayın akışında da yeni bölüm yer almadı.

KANUSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar yeni bölümüyle 17 Kasım Çarşamba akşamı 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

— Kanunsuz Topraklar (@kanunsuztoprak) November 6, 2021

10 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.30 Eski Köye Yeni Adet

22.30 Elbet Bir Gün

01.30 Eski Köye Yeni Adet

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik Bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.