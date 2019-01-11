Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarına katılan yolcu sayısı 2018 yılında yüzde 63 artarak 537 bin 500 kişiye ulaştı. Balon turlarının ülke ekonomisine katkısı ise bu dönemde 70 milyon euroyu buldu.

Gelişmeleri Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a değerlendiren Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, "Nevşehir turizmi açışından 2018 yılı mükemmel geçti. Bunda, Kapadokya bölgesinin katkısı çok büyük. 2019'da ise turizm sektörünü daha güzel gelişmelerin beklediğini söyleyebiliriz" dedi.

Kentteki turizm yatırımları hakkında da bilgi veren Vali Aktaş, "Kaya müze ve ören yerleri gibi yatırımlarımız söz konusu. Turizm Bakanlığı ile birlikte yaklaşık 30 milyon liralık yatırımlarımız da devam ediyor" diye konuştu.

'30 BİNDEN FAZLA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ'

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, yetkili 25 firmanın toplam 239 sıcak hava balonu ile faaliyetlerini sürdürdüğü Kapadokya’da, geçtiğimiz yıl toplam 30 bin 514 balon uçuşu gerçekleştirildi.

Yılık ortalama uçuş sayısı ile trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak hava balonu merkezlerinden biri olarak gösterilen Kapadokya’da, yıl içinde balon uçuşu gerçekleştirilen gün sayısı ise 230 olarak kaydedildi.

FİRMA SAYISI 10 YILDA YÜZDE 250 ARTTI

SHGM tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2008 yılında 10 tane olan balon işletme sayısı 10 yıllık dönemde yüzde 250 artışla 25 firmaya ulaştı. Balon sayısı ise yüzde 350 oranında artarak 67’den 239’a yükseldi.

Yıllar itibariyle sıcak hava balonları ile ticari havacılık faaliyetlerinde yaşanan artışa paralel olarak 2013 yılında Balon Slot Merkezi (SHM)’nin faaliyete geçmesi ve Balonla Uçuş Tedbirleri Genelgesi ile balon uçuşlarının günlük iki periyod haline uygulanmasına karar verildi.

HER SABAH 100 UÇUŞA İZİN VERİLİYOR

Kapadokya'da gün doğumundan 30 dakika öncesi ile 11:00 saatleri arasındaki ilk periyodda en fazla 100, ikincil uçuşta ise en fazla 50 balonun uçuşuna izin verilirken, 14:00 ile gün batımından yarım saat sonrasına kadar olan ikinci periyodda ise meteorolojik şartların uygun olması halinde 50 balon uçuşuna daha izin verilebiliyor.



Diğer taraftan uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla 2019 yılının ilk çeyreğinden itibaren balonların GPS tabanlı bir sistem ile takip edilmesi planlanıyor. SHGM'den alınan bilgiye göre, bu sayede ihlallerin anlık olarak tespiti ve uçuş verilerinin elektronik ortamda saklanması gibi hususlar gerçekleştirilebilecek. Gözlem ve kayıt amacıyla inşa edilen kulenin de tamamlanması ile tüm hava bandı telsiz konuşmalarının kayıt altına alınacağı belirtildi.





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