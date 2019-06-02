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Amerikalı enstalasyon sanatçısı Bianca Jane, "nazar ağaçları" ile dikkati çeken Kapadokya'da, nazar bocuğundan esinlenerek "Sevgi Gözü" isimli bir çalışma hazırlıyor.

AA'nın haberine göre, Uluslararası Çağdaş Sanat Galerisi Gama'nın sahibi ve küratörü Şule Altıntaş'ın davetiyle enstalasyon hazırlamaya başlayan Bianca'nın eseri, gözün merkezinde bir kalple temsil ediliyor.

Göreme Milli Parkı'nda bu yaz yer alacak eser, 44 metre çapında olacak ve hava balonlarından rahatlıkla görülebilecek.

Dairesel mavi kanvastan oluşan eseri, en büyüğü 14 metre genişliğinde olmak üzere çeşitli boyutlarda 5 göz tutuyor. Eserdeki diğer gözler ise 10, 9, 8 ve 7 metre genişliğinde olacak.

Dünyadaki tüm insanları, birbirlerine sevgiyle bakma ve şefkat göstermeye davet eden eser, sadece yüksekten net görülebilmesi nedeniyle, "durumların üzerinden yükselip irtifayla bakabilmenin" mesajını veriyor.

İç kalple bakmanın simgesi olarak eserin üzerindeki gözler Mekke'ye doğru bakıyor.

Şule Altıntaş, projeyle, Kapadokya'nın kültürel ve doğal zenginliklerinin büyük bir değer olduğunu dünyaya göstererek, buraya sanatsal açıdan prestij katmayı amaçladıklarını belirtti.

Altıntaş, Kapadokya turizmine pozitif etki sağlamak, Türkiye değerlerini dünyaya sevgi mesajı vererek tanıtmak istediklerini kaydetti.