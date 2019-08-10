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Kapalı kasa kamyonete konulan kurbanlıklar böyle can çekişti

İHA

İstanbul'da Küçükçekmece’den Esenyurt’ta sıcak havada kapalı kasa kamyonet ile getirilmeye çalışılan 5 kurbanlık danadan 1’i ölmek üzereyken sahipleri tarafından cadde ortasında kesildi. Geri kalan 2 büyükbaş hayvan pazarına götürülürken, 2’sinin ise yerde can çekişmesi kamera tarafından görüntülendi

kurbanlıklar havasız kaldı

Küçükçekmece’den Esenyurt’ta sıcak havada kapalı kasa kamyonet ile getirilmeye çalışılan 5 kurbanlık danadan 1’i ölmek üzereyken cadde ortasında kesildi.

Olay, Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. İHA'nın haberine göre sahipleri 5 adet büyükbaş kurbanlık İkitelli’den saatlerce kapalı kasa kamyonet içerisinde taşındı. Hayvanlar kapalı kasa içerisinde havasız kaldı. Sahibi tarafından durum fark edilerek kamyonetin kasası açıldı. Birisi ölmek üzere olan hayvan telef olmasın diye olay yerinde kesildi. Diğer 2 hayvan ise başka bir araç ile hayvan pazarına götürüldüğü öğrenildi.

Yaşanan anları anlatan bir vatandaş, "Hayvanları kapalı kasa arabaların içerisine koymuş. Hayvanlar havasızlıktan boğulmuş. Bir tanesi can çekişiyordu. Bir tanesini kestiler diğer ikisini götürdüler" dedi. Olay anını anlatan bir diğer vatandaş ise araca 5 hayvanı koyup taşındığını ifade ederek, "Hayvanlar havasız kaldı. Son hali ortada hayvanların bir tanesini kestiler. Diğer ikisi can çekişiyor şu anda" diye konuştu.

Öte yandan ilçe belediye ekipleri can çekişen 2 hayvanı ise sulayarak kendisine getirmeye çalıştı.

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