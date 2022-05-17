17 Mayıs trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinliği nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre saat 11:00 itibariyle bazı cadde ve sokaklar araç tarfiğine kapatılacak. İşte, 17 Mayıs kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…