Kapalıçarşı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile korunuyor

Ülkemizin ticaret merkezlerinden biri Kapalıçarşı, aynı zamanda önemli bir turizm mekânı.

Fatih Belediyesi Başkan Danışmanı Okan Erhan Oflaz

"2006'DA YENİLEME KANUNU YAPILDI"

• Sonuç olarak anıt eser. Yetkili mercilerin yaptırım gücü yok mu?

Var… İşte o yüzden de bir mevzuat çalışması yapıldı. Bir mevzuat çalışması kapsamında 2006’da bir yenileme kanunu yapıldı. SİT alanlarındaki çöküntü haline gelen kültür varlığı yapı stoğumuzun bir şekilde hayata kazandırılmasıyla alakalı 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun çıkarıldı. Bu kanunla birlikte, şöyle bir şey var; mülkiyet hakkı anayasal bir hak olduğu için mülkiyet hakkına el atmak çok kolay bir şey değil. Yani bizdeki bu aksiyon noktalarımızın birçoğu aslında mülkiyetle alakalı. Kentsel Dönüşüm Kanunu da aynı şekilde... Yoksa hani devletin her şeye gücü yetiyor ama karşıdaki kişinin de bir kişilik hakkı var. Bu nedenle hemen bir mahkeme kararıyla karşı karşıya kalabiliyorsun. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun o anlamda çıkarıldı. 2009’da bu işe bir el attık. Kapalıçarşı'nın tamamı yenileme alanı ve buradaki süreci başlatmış olduk. Bu süreç aslında şöyle beş aşamalı bir süreç denebilir. İlk aşamasında projelendirme çalışmaları başlatıldı, daha sonra bir mevzuat çalışması yapıldı. Kapalıçarşı, 2500 ayrı mülkiyetten oluştuğu için, kat mülkiyetine konu edilemiyor. O nedenle 2016'da TBMM'nden geçen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle 'Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu' (Kapalıçarşı Yönetim) diye bir yapı oluşturuldu. Özel güvenlik ve yapılaşma sorumluluğu dermekten alınıp Kapalıçarşı Yönetimi'ne devredildi. Bu kanunla orada bir seçim yapıldı. Önemli bir çalışmaydı. Onunla birlikte dokuz esnaftan ve dört daimi temsilcinin yer aldığı yönetim kurulu oluştu. Valilik temsilcisi, İstanbul Büyükşehir Belediye temsilcisi, Fatih Belediye temsilcisi ve vakıfların temsilcisi daimi temsilci olarak atandı. Bu yönetim kuruluyla birlikte Kapalıçarşı'nın restorasyon süreci hızlanmaya başladı. Dediğim gibi ilk aşamada projelendirme süreci başladı. Bu projelendirmeyi kamu tamamen kendi öz kaynaklarıyla yaptı. Vatandaştan hiçbir şey almadı. Bu projelendirme, o dönemin en büyük restorasyon projesidir. Yaklaşık 25 milyon lira harcandı. Kapalıçarşı'nın bütün her şeyi didik didik araştırıldı. Her şeyiyle restorasyon projeleri oluşturuldu. Sanat tarihi, zemin tüpleri, görseller... Her şey tamamlandı. Daha sonra üçüncü aşama olarak Kapalıçarşı'nın büyük problemlerinden biri altyapı problemleri çözüldü. Bu da tamamen kamu eliyle yapıldı. Bütün altyapılar onarıldı. Bu o dönemde yaklaşık 20 milyon lira civarında da bir bedeli kamu, kendi bütçesinden karşılamış oldu. Yapı, su alıyor diye çatısının restorasyonuna girildi. Yapının çatısının restorasyonu da tamamen gene valilik ve Fatih Belediyesi tarafından bütçelendirilerek yapıldı. Ona da yaklaşık 10 milyon lira civarında para harcandı. Böylelikle yapının su alması engellendi. Daha sonra da Kapalıçarşı'nın en büyük problemi olan beden duvarlarını restorasyon ve güçlendirme imalatlarının yapılmasına başlandı. Bu da 2020’de ihale edildi. Kapalıçarşı'nın dönem içerisinde kaldırılan taşıyıcıların tamamlanması, yapının statiğini olumsuz etkileyen ve inceltilen duvarların tamamlanması, sokak kaplamalarının yenilenmesi gerekiyordu. Kapalıçarşı'nın en büyük sorunlarından biri elektrik sistemiydi. Güvenlik aydınlatmalarının tamamlanması, ihale mevzuatı kapsamındaki kalemleri koyarak bir ihale süreci başlatılmış oldu. Bu ihale sürecinde ilk defa o zaman işte vatandaş elini cebine attı. Birinci ihalede vatandaş, 40 milyon lira verdi. Valilik ve Fatih Belediyesi ise 30 milyon lira verdi.

• Vatandaş dediğiniz mülk sahipleri değil mi?

Evet, mülk sahipleri… 70 milyon liraya ihale yapıldı. Bu ihaleden sonra işin yüzde sekseni tamamlanmış oldu. Tabii pandemiden sonraki bu fiyat artışlarından dolayı bütçede bir kısıtlılık oluştu, bütçe yetmedi. Sonra ikinci ihaleyle alakalı tekrar bir açılış yaptık. Bu ikinci ihalede de Kapalıçarşı esnafı; 18 milyon lira, gene valilik 15 milyon liralık katkı sağladı. 33 milyon liraya ihale edildi. Şu anda o ihalenin neticesiyle Kapalıçarşı'nın son o yüzde yirmilik kısmı dediğimiz kısımda imalatlar devam ediyor. Yaklaşık eylül ayı içerisinde onlar da tamamlanmış olacak. Kapalıçarşı'nın 2009’da başlayan restorasyon süreci tamamlanmış olacak. Parçalı mülkiyetin çok büyük bir alana yayılmış olması, çok büyük bir anıt eserle uğraşıyor olunması, çok fazla sayıda engellerle karşılaşmanıza sebebiyet verebiliyor ama o da kurul kararlarıyla aşılmış oldu.

• Yurt dışında yeterince tanıtımı yapılabiliyor mu?

Kapalıçarşı'nın tanıtımıyla alakalı birçok araştırma yaptık. İstanbul'un tanıtımı aslında Türkiye'nin önünde... İstanbul, daha çok tanınıyor. İstanbul, Türkiye'nin biraz önünde. Sultanahmet, Ayasofya Camii ve Kapalıçarşı’nın tanınırlığı oldukça fazla. Kapalıçarşı'nın yıllık ziyaretçi sayısı, 90 milyon kişiye kadar ulaşmıştı.

"2022'DE 40 MİLYON KİŞİ GİRDİ"

• Ziyaretçi sayısının yüzde kaçı yerli / yabancı turisttir? Ölçülebiliyor mu?

Tabii ki… Ölçebiliyoruz. Sonuç itibarıyla 90 milyonun yaklaşık 25 milyonu turistti. Pandemide bu biraz azaldı. Şu anda geçtiğimiz yıl, mesela 40 milyon civarında bir ziyaretçi sayısı oldu. Sonuç itibariyle gelen turistlerin uğrak yeri. Bu anlamda önemli, bu anlamda aslında Türkiye'nin imajını yansıtan bir yer. Bu imajı da zedeleyen hareketlerle alakalı konularda valilik de devrede. O sebepten dolayı turizm polisinin 7/24 hizmet verdiği bir alan.