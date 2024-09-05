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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı | Son dakika haberleri

        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı

        Tokat'ta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayıp dereye uçan minibüsteki 5 yaşındaki Eylem Dedek hayatını kaybetmişti. Kazada ise 17 kişilik minibüse 26 kişinin bindiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:52
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        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı
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        Tokat'ta Eylem Debek’in (5) öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kazada dereye uçan minibüsün kapasite dışı yolcu taşıdığı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre 17 kişilik minibüse 26 kişinin bindiği belirlenirken, tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı.

        Kaza, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ordu'da mevsimlik işçi olarak fındık topladıktan sonra memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek için yola çıkan işçileri taşıyan Cengiz G. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayıp dereye uçtu. Aralarında çocukların da olduğu 26 yaralı, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Yaralılardan durumu ağır olan Eylem Debek (5), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Debek’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan 25 kişiden 13'ü bu sabah taburcu edildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, minibüsün kapasite dışında yolcu taşıdığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tedavisinin ardından taburcu olan minibüs şoförü Cengiz G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 17 yolcu kapasiteli minibüste 26 kişinin bindiği bildirildi.

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