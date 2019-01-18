- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanık avukatlarına söz verildi.
AA'nın haberine göre, avukatlar, savunma yapmadan önce "bağımsızlığını yitirdiği" gerekçesiyle mahkeme heyeti ve mahkeme başkanı hakkında reddihakim talebinde bulundu.
Buna ilişkin değerlendirmesi sorulan savcı, talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedilmesini istedi.
Müzakerenin ardından heyetin kararını açıklayan mahkeme başkanı, "yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle sanık avukatlarının talebinin reddedildiğini açıkladı.
Bunun üzerine sanık avukatlarından Öykü Didem Aydın, taleplerinin dikkate alınmadığını ve itiraz kararlarına ilişkin bir üst mahkemenin kararı beklenmeden duruşmaya devam edilemeyeceğini savundu.
Mahkemenin yargılamayı sürdüreceğini belirtmesi üzerine sanık avukatları, Arslan'ın müdafiliğinden istifa ettiklerini bildirerek duruşma salonunda ayrıldı.
Sanık Arslan'ın önceki duruşmalarda birden fazla avukat tarafından temsil edildiğini hatırlatan mahkeme başkanı, avukatların istifa etmeden önce sanığa, yeni bir avukat talep etmesini söylediklerini, bunun da yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu kaydetti.
Mahkeme başkanı, sanık Arslan'a son sözünü sorduktan sonra kararını açıkladı.
Buna göre Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Duruşmanın öğleden önceki bölümünde sanık Arslan, esasa ilişkin savunmasını yapmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.