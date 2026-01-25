Kapıkule'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Edirne'de, Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan yolcu otobüsünde, Kapıkule Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında yangın çıktı
Giriş: 25.01.2026 - 03:16 Güncelleme: 25.01.2026 - 03:16
Bulgaristan'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan yolcu otobüsünde, gümrük işlemleri için peronlara geldiği sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden otobüsün şoförü, aracı durdurup yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf: DHA
