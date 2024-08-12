MasterChef'te heyecan sürüyor. Yeni haftada yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ter döktü. En başarılı tabağı yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, takım kaptanları kendi stratejilerine göre mavi ve kırmızı takımı oluşturdu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte mavi ve kırmızı takım kaptanları...