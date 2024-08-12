MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef kaptan kim oldu?
MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin ardından kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın iddialı yarışmacıları arasında gösterilen Serhat'ın MasterChef'e veda etmesi, yarışmacılar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Yeni bölümde ise, yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için tezgah başına geçecek. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan katmer yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakalayacak. İşte 12 Ağustos 2024 MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...
MasterChef'te heyecan sürüyor. Yeni haftada yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ter döktü. En başarılı tabağı yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, takım kaptanları kendi stratejilerine göre mavi ve kırmızı takımı oluşturdu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte mavi ve kırmızı takım kaptanları...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım kaptanı Nevzat oldu.
En başarılı tabağı yapan Nevzat mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanı olarak Zeynep'i seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi takım
Nevzat (Takım kaptanı)
Muratcan
Kaan
Eda
Kerem
Onur
Zübeyde
Nigar
Hakan
Çağlar
Kırmızı takım
Zeynep (Takım kaptanı)
Semih
Ezgi
Ümmühan
Emre
Alper
Beril
Beyza
Ayşe
Deniz
MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel