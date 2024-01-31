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        Haberler Gündem Güncel KAR ESARETİ! 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor! Van, Hakkari, Bitlis ve Muş.. - Son dakika haberleri

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muşta 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Yoğun kar yağışı birçok kentte ulaşımda aksamalara yol açtı. Özellikle Doğu Anadolu'da başta Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:17
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        Kar esareti! 54 yere ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van'da etkili olan kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 22 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması çalışmalarını sürdürüyor.

        ​​​​​​​Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapalı tutulurken ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor.

        HAKKARİ

        İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yüksekova ilçesinde 2 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

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        Bu yolların açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, savurma aracıyla Merzan Futbol Sahası'nın da kardan temizlenmesine yardımcı oldu.

        Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri de Yeşiltaş köyü yakınlarında meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Dağlıca yolunu yürüttükleri zorlu çalışmayla açtı.

        Şemdinli ilçesinde yer yer 5 metre karın bulunduğu Alan köyü yolunu açan karla mücadele ekipleri, Kayalar köyü ve aynı güzergahtaki üs bölgesine ulaşımın sağlandığı bölgede de yol açma ve genişletme çalışması yürütüyor.

        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, bölgede karla mücadele eden ekipleri ziyaret ederek, başarı diledi.

        BİTLİS

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

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        Bitlis merkeze bağlı Yukarıkaraboy köyü yolunda karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi operatörü Kenan Dayan da kentin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde 4 metre karın bulunduğunu söyledi.

        Dayan, "Karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Köylerdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz. En kısa sürede yolları açmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

        Belediye ekipleri de kentteki cadde ve sokakları ile okulların bahçesinde kar temizleme çalışması yürüttü.

        MUŞ

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve fırtına nedeniyle il genelinde 16 köy yolunun kapandığını söyledi.

        Yentürk, kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

        Belediye karla mücadele ekipleri de kent merkezinde yol genişletme ve tuzlama çalışması yaptı.

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