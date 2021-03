Teoman Kumbaracıbaşı'nın Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Kara Şaman Togay ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak hayata başladı. Ardından 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi. Çeşitli oyunlarda yer aldı.

Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kura başarılı oyuncu, 2005 yılında Aşk Yolu isimli TV Filminde rol aldı. 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide "Arda ve Civan Azizoğlu" karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı. 2006 yılında "Gözyaşı Çetesi" isimli dizide "Serdar" rolüne hayat verdi. 2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı. "Omzumdaki Melek" isimli tiyatro oyununda rol aldı. "Güneşin Kızları" dizisinde "Ahmet" karakterini canlandırdı. "Kördüğüm" adlı diziye "Murat" karakteriyle dahil oldu.

Özel bir lisenin tiyatrosunu yöneten Kumbaracıbaşı, kendi yaptığı süt reçelleri ile de gündeme gelmişti.

DİZİLERİ

Girdap

Made in Europa

Yazı Tura

Gecenin Kanatları

Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit

Kara Duvak

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Binbir Gece

Aşka Sürgün

Gözyaşı Çetesi

Ayışığı

Aşk Yolu

Kılıç Günü

Eyyvah Eyvah 2

Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

Evim Sensin

Aşk Kırmızı

Eyyvah Eyvah 3

Galip Derviş (Selman Teker) (Konuk Oyuncu)

Güneşin Kızları - 2015 (Ahmet)

Kördüğüm - 2016 (Murat)

Hayat Bazen Tatlıdır - 2017 (Savcı Tamer)

Vatanım Sensin - 2017

Avlu - 2018 (Hakan Demir) (Başrol Oyuncusu)

Bir Deli Rüzgâr - 2018 (Eren Yıldız)

Kuruluş Osman - 2021 (Togay)