'Kara Şimşek' yıldızı David Hasselhoff tekerlekli sandalye ile endişelendirdi

'Kara Şimşek' ve 'Sahil Güvenlik' dizilerinin yakışıklı ve güçlü başrol oyuncusu olarak ünlenen David Hasselhoff, havaalanında dolaşmak için tekerlekli sandalye kullanırken görüntülendi.

72 yaşındaki Hasselhoff'un tekerlekli sandalye kullanırken görülmesi, hayranlarını endişelendirdi.

Meksika'dan California'ya dönerken Los Angeles havaalanında görüntülenen Hasselhoff, havaalanından çıkarken tekerlekli sandalyeden kalktı ve kalan yolu eşi Hayley Roberts'a yaslanarak yürüdü.

Terminalde limuzin şoförünün beklediği yere giderken, kendisini görüntüleyen fotoğrafçıları fark eden oyuncu, elini kaldıraran "İyiyim" mesajı verdi. Hasselhoff, basın mensuplarına, dizinden ameliyat olması gerektiini söyledi.

Hasselhoff, mart ayında eski eşi ve iki kızının annesi olan Pamela Bach'ın intiharıyla gündeme gelmişti. Hasselhoff'un 1989 - 2006 arasında evli kaldığı 62 yaşındaki Bach'ın, Los Angeles kentinde bulunan 2 milyon dolarlık evinde kendine ait bir silahla vurulmuş halde bulunduğu açıklanmıştı. Yetkililer, evde bir intihar notu bulunmadığını belirtirken, olayla ilgili soruşturma açılmıştı.

Ülkemizde 'Yalan Rüzgarı' adıyla bilinen 'The Young and the Restless' dizisinde de rol alan Pamela Bach, David Hasselhoff ile 'Kara Şimşek' dizisinin setinde tanıştı. Pamela Hasselhoff olarak da bilinen Bach ile David Hasselhoff, Aralık 1989'da evlendi. İkilinin Taylor (34) ve Hayley (32) adında kızları, bir de torunu var.