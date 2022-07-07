KARA TAHTA 12. BÖLÜM ÖZETİ

Bekir’in varlığı Irmak ve Atlas arasında gerilime sebep olur. Yasemin içine düştüğü felaketten kurtulmak için Bekir’in yardımını kabul etse de çok gergindir. Yasemin’deki bu tuhaf ruh halini fark eden Irmak ve Münevver endişe ederler. Irmak, Yasemin’in sık sık Bekir’le konuştuğunu fark eder ve soluğu Bekir’in yanında alır. Atlas ve Irmak’ın ilişkisini düzeltmek için aileler araya girer. Atlas Irmak’tan özür diler ve Bekir mevzusunu bir daha açmamak üzere birbirlerine söz verirler. Ne var ki Yasemin’in derdini öğrenmeye çalışan Irmak, bu problemi Atlas’la paylaşmaz. Atlas, Irmak’ı takip eder ve karşılaştığı manzara karşısında hayretler içinde kalır.