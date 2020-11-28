KARABÜK - Eflani geçici hayvan barınağı için ödenek aktarılacak

AA

Ertuğrul, AA muhabirine, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'i makamında ziyaret ettiklerini söyledi.Geçen yıl yaptıkları geçici hayvan barınağıyla ilgili ödenek taleplerinin olduğunu belirten Ertuğrul, "Genel müdür Üzmez'e talebimizi ifade ettik. Kendisinden söz aldık. 'Bizzat kendim takip edeceğim. İlgileneceğim. Ödenek konusunda yardımcı olacağım.' diye söz verdi. 2 bin nüfuslu bir ilçede yaptığımız işin fevkalade önemli olduğunu ifade etti. Takdirlerini bildirdi. Biz de memnun olduk." dedi.

Ertuğrul, Eflani Belediyesine ait 4 itfaiye aracının olduğunu ifade etti.Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde 1 itfaiye aracı standardı bulunduğunu dile getiren Ertuğrul, "Biz kendi kendine yeten bir belediye olmak adına 4 itfaiye aracını belediyemize kazandırdık. Şu anda aslında kendi kendine yeten itfaiye teşkilatımız var." diye konuştu.