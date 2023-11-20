Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santime çıktı
KARABÜK'tekaryağışı sonrası 2 bin rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi, beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
KARABÜK'tekaryağışı sonrası 2 bin rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi, beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, etkili oldu. 2 bin rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi de yağış ile beyaza büründü. Karabük'e 23 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye çıktı. 3 kayak pisti de tamamen kar ile kaplandı.
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