Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santime çıktı KARABÜK'tekaryağışı sonrası 2 bin rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi, beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

KARABÜK'tekaryağışı sonrası 2 bin rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi, beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, etkili oldu. 2 bin rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi de yağış ile beyaza büründü. Karabük'e 23 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye çıktı. 3 kayak pisti de tamamen kar ile kaplandı.