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        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santime çıktı

        KARABÜK'tekaryağışı sonrası 2 bin rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi, beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:10
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        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santime çıktı
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        KARABÜK'tekaryağışı sonrası 2 bin rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi, beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

        Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, etkili oldu. 2 bin rakımdaki Keltepe Kayak Merkezi de yağış ile beyaza büründü. Karabük'e 23 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye çıktı. 3 kayak pisti de tamamen kar ile kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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