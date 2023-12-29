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        Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da yılbaşı yoğunluğu

        KARABÜK'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu ilçesindeki otel ve konaklarda yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:30
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        Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da yılbaşı yoğunluğu
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        KARABÜK'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu ilçesindeki otel ve konaklarda yılbaşı gecesi için doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

        Yıl boyunca yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan evleriyle ünlü tarihi ilçe Safranbolu'da yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. 'En iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Safranbolu'da yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesinden dolayı tarihi çarşı bölgesi ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi çarşı bölümünde yer alan tarihi konaklar, hanlar ve hamamlar, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yılbaşı nedeniyle ilçede bulunan otel ve konakların doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

        'TURİZM HAREKETLİLİĞİ ARTIK DÖRT MEVSİME YAYILDI'

        Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, Safranbolu'nun dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Yılbaşı için oldukça keyifli bir yer. Turizm hareketliliği artık dört mevsime yayıldı. Artık kışın da konuk ağırlıyoruz. Hemen hemen yüzde 80'e varan bir doluluk var. Halen bir program yapmayanlar için Safranbolu keyifli bir alternatif. Onun için herkesi bekliyoruz" dedi.

        'YILBAŞI TATİLİ İLÇEMİZE FAYDA SAĞLAYACAK'

        Esnaf Erdinç Sezer ise 3 günlük yılbaşı tatilinin ilçeye fayda sağlayacağını söyleyerek, "Otel ve konaklama tesislerinden aldığımız bilgiye göre yüzde 75-80'e yakın bir doluluk var. Bu hafta sonu bizim için yoğun geçecek. Biz yaklaşık 80 yıldır Safranbolu'da lokum, helva ve şekerleme üretimi, satışı yapmaktayız. Bu tür tatillerle çok karşılaştık, o yüzden tecrübeliyiz. En çok tercih edilen lokumumuz ise Safranbolu, çifte kavrulmuş ve fındıklı lokumumuz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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