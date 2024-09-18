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        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        KARABÜK'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 02:03 Güncelleme: 18.09.2024 - 02:05
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        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        KARABÜK'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Ç.Ö. (11) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Karabük-Kastamonu karayolunun 100'üncü Yıl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İ.Y yönetimindeki 78 ABY 302 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.Ö. isimli çocuğa çarptı. Çocuk metrelerce savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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