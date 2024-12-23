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        5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

        KARABÜK'te, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 23:39 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:45
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        5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
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        KARABÜK'te, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Karabük-Safranbolu çevre yolu Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu istikametine giden M.O.A. idaresindeki 78 ABB 710 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan 78 YC 456, 78 SR 561, 34 FDT 341 ve 78 ABN 371 plakalı araçlara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, 1'i kamyonet 4 otomobilde bulunan M.O.A., O.C.Ş., Y.K.Ö., D.D.Ö. (8) ve E.Ö. (9) yaralandı. Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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