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        Bakan Tunç: Şehit ailelerimizi üzecek hiçbir adım atmayız

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bundan sonraki süreçte de burada milletimiz müsterih olsun.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 21:22 Güncelleme: 07.03.2025 - 21:25
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        Bakan Tunç: Şehit ailelerimizi üzecek hiçbir adım atmayız
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        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “Bundan sonraki süreçte de burada milletimiz müsterih olsun. Şehit ailelerimizi üzecek, onları rencide edecek hiçbir adım atmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Her şeyi hukuk çerçevesi içerisinde yürümeye devam eder. Dolayısıyla bu süreçte, özellikle milletimizi rahatsız edecek herhangi bir çalışma söz konusu olamaz” dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenice ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Tunç, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç’i ve kaymakamlıkta bulunan Yenice Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti. Daha sonra Bakan Tunç, esnafı selamlayarak, Yenice Belediyesi’ne yürüdü.

        ‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE YÜZYILINDA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ YAPMAK’

        Türkiye yüzyılını kardeşçe kuracaklarını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

        “Sayın Bahçeli’nin ekim ayındaki grup konuşmasından sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade sonrasında ülkemizde yeni bir dönem başladı. Artık terörün her türlüsünün tarihe karıştığı bir döneme adım atıyoruz. Bundan sonraki süreçte de burada milletimiz müsterih olsun. Şehit ailelerimizi üzecek, onları rencide edecek hiçbir adım atmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Her şeyi hukuk çerçevesi içerisinde yürümeye devam eder. Dolayısıyla bu süreçte, özellikle milletimizi rahatsız edecek herhangi bir çalışma söz konusu olamaz. Birileri birtakım beyanatlar vererek suyu bulandırmaya çalışabilir ama milletimiz bunlara itibar etmeyecek. Bu noktada hukuk devletinin bir pazarlık yapması söz konusu olamaz. Burada bizim tüm hedefimiz, Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle etnik kökeni ne olursa olsun, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe ülkemizi, Türkiye 100 yılında dünyanın en güçlü ülkesi yapmak.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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