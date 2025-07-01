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        Otobüs duraklarının camlarını kıran çocuk tutuklandı

        KARABÜK'te, 3 farklı otobüs durağının camlarını kıran H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 20:19 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:25
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        Otobüs duraklarının camlarını kıran çocuk tutuklandı
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        KARABÜK’te, 3 farklı otobüs durağının camlarını kıran H.M.A. (17), 'Mala zarar verme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Bayır Mahalle, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve Ergenekon Mahallesi üzerindeki otobüs duraklarının camlarını kıran bir kişiyi görenler polise ihbarda bulundu. Polisin incelemesinde camları kıran kişinin H.M.A. isimli çocuk olduğu tespit edildi. H.M.A., Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.M.A. işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçlamasıyla sevk edildiği Karabük Adliyesi’nde, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. H.M.A.'nın camları kırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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