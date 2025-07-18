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        Karabük'te orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tarlada çıkıp ormana sıçrayan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:00 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:00
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        Karabük'te orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde tarlada çıkıp ormana sıçrayan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

        Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyündeki tarlada saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak tarlanın yanındaki ormana sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti. 164 personel, 47 araç ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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