Karabük'te orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde tarlada çıkıp ormana sıçrayan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyündeki tarlada saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak tarlanın yanındaki ormana sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti. 164 personel, 47 araç ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.