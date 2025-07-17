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        Karabük'te 1 kişinin öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde dün alkollü şekilde kullandığı otomobille 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan Fatih Çalıova tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 21:21 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:25
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        Karabük'te 1 kişinin öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde dün alkollü şekilde kullandığı otomobille 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan Fatih Çalıova tutuklandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Karabük- Safranbolu karayolunda meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde Fatih Çalıova (30) yönetimindeki 78 BN 242 plakalı otomobil ile Mehmet Nur Aygün yönetimindeki 74 ABM 801 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Kazada Mehmet Nur Aygün ile aynı otomobilde bulunan D.E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Nur Aygün hayatını kaybetti, D.E. ise tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan sürücü Fatih Çalıova da polis tarafından yakalandı. Alkollü olduğu ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Çalıova emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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