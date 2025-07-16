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        Karabük'te otomobilin çarptığı gencin cenazesi defnedildi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:10 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:10
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        Karabük'te otomobilin çarptığı gencin cenazesi defnedildi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.

        Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışırken F.O. (31) idaresindeki 34 FTH 69 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Emirhan Güneri'nin (21) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Safranbolu Merkez Camisi'ne getirildi.

        İkindi vakti kılınan namazın ardından Güneri'nin cenazesi, Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Güneri'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan Güneri'ye çarpan otomobil sürücüsü F.O. (31) ise emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edildi.

        Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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