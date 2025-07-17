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        Karabük'te iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:25
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        Karabük'te iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.Ç. (30) idaresindeki 78 BN 242 plakalı otomobil, gece saatlerinde Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde Mehmet Nur Aygün (54) yönetimindeki 74 ABM 801 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Aygün ile ve yanındaki Fas uyruklu D.E. (29) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Aygün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza yerinden kaçan, poliste suç kaydı bulunduğu ve alkollü olduğu belirtilen F.Ç. yakalandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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