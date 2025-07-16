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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:00 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:00
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekipler tarafından bir kişinin Eflani ve Safranbolu ilçelerindeki 2 evinde yapılan aramada, 14 kök kenevir ele geçirildi.

        Şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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