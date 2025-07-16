Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ekipler tarafından bir kişinin Eflani ve Safranbolu ilçelerindeki 2 evinde yapılan aramada, 14 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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