        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te 77 yaşındaki kişi merdiven boşluğunda ölü bulundu

        Karabük'te 77 yaşındaki kişi, apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 21:18 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:18
        Karabük'te 77 yaşındaki kişi merdiven boşluğunda ölü bulundu
        Karabük'te 77 yaşındaki kişi, apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

        Şirinevler Mahallesi Yeni Doğan Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Hasan K. (77), komşusu tarafından 3. kattaki merdiven boşluğunda hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hasan K'nin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

