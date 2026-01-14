Karabük'te 77 yaşındaki kişi merdiven boşluğunda ölü bulundu

Karabük'te 77 yaşındaki kişi, apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu. Şirinevler Mahallesi Yeni Doğan Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Hasan K. (77), komşusu tarafından 3. kattaki merdiven boşluğunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hasan K'nin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

