        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük Üniversitesinden dekan görevlendirmelerine ilişkin açıklama

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, dekan görevlendirmeleri ile ilgili yapılan haberlere yönelik açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 18:18 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:18
        Karabük Üniversitesinden dekan görevlendirmelerine ilişkin açıklama
        Karabük Üniversitesi (KBÜ), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, dekan görevlendirmeleri ile ilgili yapılan haberlere yönelik açıklama yaptı.

        KBÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, Üniversitenin Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri dekanlık görevlendirmeleriyle ilgili eksik bilgiye dayalı ve bağlamından koparılmış haberlerin yer aldığının görüldüğü, bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

        Haberlere konu olan Diş Hekimliği Fakültesi Dekan görevlendirmesinin 2024 yılında gerçekleştirilmiş bir atama olduğu, yaklaşık 2 yıl önce tesis edilen yasal bir işlemin, bugün yeni bir gelişme gibi sunulmasının gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, "Üniversitemizdeki idari görevlendirmeler, ilgili alanlardaki idari tecrübe ve yetkinlik esas alınarak yapılmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi dekanımız, Tıp Fakültesinde 9 yıldır öğretim üyesi ve 6 yıldır da profesör olarak görev yapmaktadır. Kendisi, tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitiminin ortak temeli olan tıbbi biyokimya alanında ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahiptir. Ayrıca, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleriyle, sağlık eğitimi yönetiminde önemli bir tecrübeye sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

        Dekanlığın akademik bir ünvan değil, idari bir görev olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sağlık bilimleri eğitimi, anatomi, fizyoloji, histoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya gibi disiplinler arası temel bilimler üzerine inşa edilir. Bu doğrultuda yapılan görevlendirmeler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa, akademik teamüllere ve liyakat esaslarına uygundur. Üniversitemiz, bilimsel kriterlerden ve liyakat esaslarından taviz vermeden çalışmalarına devam etmektedir. Dezenformasyon çağında kamu kurumlarımız benzer mahiyette asılsız ve kasıtlı etki operasyonlarına hedef olmaktadır. Manipülatif içeriklere değil, resmi kaynaklara itibar edilmesi hususunda, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

