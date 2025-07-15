Karabük'te trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 29 bin 724 lira ceza

Karabük'te trafik kurallarını ihlal ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere 29 bin 724 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, basında ve sosyal medyada yer alan polis sorumluluk bölgesinde kural ihlali yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kartaltepe Mahallesi'nde kapısı açık yük taşıyarak hem vatandaşları hem de kendi can güvenliğini tehlikeye atarak trafikte yaya ve araçlara tehlike yaratacak şekilde seyreden otomobil sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 3 bin 65 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Karabük-Ankara kara yolunda konvoy oluşturarak diğer sürücülerin ve kendi can güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları ve araçlara tehlike yaratacak şekilde trafikte seyrettikleri saptanan 2 araç sürücüsüne de 6 bin 139 lira ceza kesildi.

100. Yıl Mahallesi'nde gece saatlerinde aracıyla yüksek ses açan ve vatandaşları rahatsız eden araç sürücüsüne 11 bin 253 lira ceza uygulandı ve araç trafikten men edildi.